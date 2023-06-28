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Трое «‎инвесторов» сдали несуществующие земельные участки под бизнес-проекты на 77 млн рублей в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-investorov-sdali-nesushhestvuyushhie-zemelnye-uchastki-pod-biznes-proekty-na-77-mln-rublej-v-sochi
Трое «‎инвесторов» сдали несуществующие земельные участки под бизнес-проекты на 77 млн рублей в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении трех мужчин о мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленники предлагали жертвам помочь оформить аренду земельных участков под реализацию инвестиционных проектов, обходя процедуру торгов. Полномочиями по распоряжению участками мужчины при этом не обладали.

Общая сумма ущерба пострадавшим — около 77 млн рублей. На имущество обвиняемых наложили арест общей стоимостью около 30 млн рублей.

На период следствия мужчин заключили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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