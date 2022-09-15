Трое игроков ФК «Краснодар» вошли в состав сборной России

Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

С 19 по 22 сентября футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске. Сборная России проведет товарищеский матч 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии.

Всего в списке утверждено 28 футболистов. В команду вошли 4 вратаря, 9 защитников, 12 полузащитников и трое нападающих. От краснодарских «быков» на тренировочный сбор поедут трое игроков: Матвей Сафонов, Никита Кривцов и Сергей Бородин.

Вратари:

Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).

Защитники:

Вячеслав Караваев, («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба — «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Артем Макарчук («Сочи»).

Полузащитники:

Дмитрий Баринов («Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва).

Нападающие:

Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), сообщает официальный сайт РФС.

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