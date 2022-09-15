ЭСК посчитала верным все решения арбитра Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар»

Фото официального сайта РФС

В Москве 13 сентября, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. ФК «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова.

Представители клуба просили рассмотреть эпизоды с назначением двух пенальти в ворота «Краснодара» и их неназначением в ворота ЦСКА. Также комиссию попросили обратить внимание на взятие ворот «быков» на 45-й минуте матча и повторным назначением 11-метрового штрафного удара в ворота черно-зеленых на 59-й минуте игры.

Комиссия приняла решение, что все действия судьи Сергея Иванова были правильными, сообщает официальный сайт РФС.

Ранее интернет-портал «Кубань 24» писал, что матч 9 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 10 сентября на «ВЭБ Арене». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.