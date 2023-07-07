Трое детей заблудились на берегу реки Кубань в Крымском районе. Видео

Инцидент произошел днем 6 июля. К счастью, никто из детей не пострадал.

Трое детей вместе с дядей отправились на прогулку по берегу реки Кубань около хутора Красная Батарея. Они заблудились и обратились за помощью к службу спасения в 13:26.

Спасатели сразу приступили к поиску людей. За 3 часа они обследовали около 6 км в труднодоступной зоне на берегу реки Кубань и нашли заблудившихся детей и их дядю.

Их вывели к автомобилю спасателей и доставили к бабушке в хутор Никитинский. Медицинская помощь никому не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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