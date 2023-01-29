Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Трагедия произошла утром 29 января в поселке Октябрьском на улице Мира.
Соседи заметили пожар в доме многодетной семьи и вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. При осмотре сгоревшего дома они нашли тела трех малолетних детей. Еще двоих девочек 7 и 12 лет вместе с матерью доставили в больницу с различными повреждениями.
«Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли трое малолетних детей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следователи продолжают осмотр места происшествия. Назначены судебные пожарно-техническая, медицинская и другие экспертизы. Расследование уголовного дела находится под контролем руководителя краевого управления Андрея Маслова.
По факту пожара проверку также организовала прокуратура Курганинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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