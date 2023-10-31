Трое детей подожгли квартиру и попали в больницу в Ростовской области

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали 30 октября во время пожара в многоквартирном доме на улице Победы в Азове Ростовской области.

По данным спасателей, пожар произошел в 10:15 в квартире на первом этаже. Площадь возгорания составила 9 кв. м. В момент возгорания в помещении находились 77-летняя женщина и четверо ее внуков. Дети играли с зажигалкой, из-за чего загорелись диван и домашние вещи.

В результате пожара пострадали трое детей — две 4-летние девочки и 2-летний мальчик и их бабушка. Пострадавших госпитализировали. На месте работали 13 человек и 5 единиц техники, сообщает ТАСС.

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