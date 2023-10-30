Семейная пара сгорела в бытовом вагончике в Туапсинском районе

Пожар в жилом вагончике произошел вечером 29 октября в селе Индюк.

По данным следствия, мужчина и женщина жили в бытовом вагончике, который был незаконно подключен к электросетям. В вагончике произошло возгорание. Пожар первыми заметили соседи и вызвали МЧС. Прибывшие пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении нашли тела 63-летнего мужчины и его 56-летней супруги. Тела осмотрели, признаков совершения умышленных преступлений не обнаружили.

По факту пожара проводят доследственную проверку. Назначили судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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