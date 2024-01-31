Трихолог Толстоносова объяснила, как правильно выбрать хороший шампунь

Перхоть, зуд и временное выпадение волос могут быть вызваны применением некачественного шампуня.

По словам трихолога, нутрициолога Виктории Толстоносовой, у качественных шампуней и средств для волос примерно одинаковый состав. В таком шампуне воды должно быть около 60%, а остальная часть — полезные натуральные компоненты, деликатно очищающие, а также питающие кожу головы и волосы. Она добавила, что качественный шампунь стоит не менее 500 рублей за 200-300 мл.

«Дешевые шампуни на 80% состоят из воды, натуральных ингредиентов там меньше, зато количество сульфатов — поверхностно-активных веществ, которые очищают нашу кожу и волосы от сала, — может быть увеличено», — предупредила специалист.

Толстоносова отметила, что плохой шампунь может придать жесткости стержню волос, высушить кожу. Помимо этого, из-за него может начаться зуд, образоваться перхоть, возможно и кратковременное выпадение волос. По ее словам, этому способствуют сульфаты.

Эксперт подчеркнула, что в ряде случаев от последствий применения плохого шампуня не спасут и дорогие бренды.

«Если уже есть кожное заболевание, допустим, шелушение кожи, обычная перхоть, которая перешла в разряд заболеваний, таких как себорейный дерматит, здесь уже, конечно, нужны лечебные шампуни. Они продаются, как правило, в аптеках», — отметила нутрициолог.

Вместо самолечения трихолог посоветовала обратиться к специалисту, который назначит курсовое лечение и подберет повседневный шампунь, подходящий под тип кожи, сообщает радио Sputnik.

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