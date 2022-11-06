Трихолог назвал причины осеннего выпадения волос

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Осенью многие люди сталкивают с проблем выпадения и на это есть несколько сезонных причин, уверен трихолог, врач-дерматовенеролог Георгий Абрамов.

«В первую очередь это повышение уровня заболеваемости вирусными инфекциями. Например, выпадение волос может быть результатом коронавирусной инфекции. Во-вторых, несмотря на то, что лето недавно закончилось, у нас может быть авитаминоз. В-третьих, мы могли сильно пересушить волосы на солнце летом», — сказал врач.

По словам специалиста, предотвратить осеннее выпадение волос можно с помощью витаминов для волос, кожи и ногтей. После вирусного заболевания нужно восстановить системы, которые могли разбалансироваться при болезни. К примеру, ЖКТ или иммунную систему. Абрамов подчеркнул, что волосы реагируют на все системы организма.

Трихолог предупредил, что осеннее выпадение волос обычно прекращается через два-три месяца. Если после этого срока волосы продолжают выпадать, то необходимо обратиться к врачу. В таком случае причины проблемы могут быть не сезонными, а внутренними. Например, сбой гормонального фона, сообщает радио Sputnik.

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