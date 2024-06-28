Трихолог Кохас назвала две распространенные ошибки при уходе за волосами на море

Летом не стоит забывать об уходе за волосами, если хочется, чтобы они оставались красивыми. По словам врача-трихолога, вице-президента Евразийский трихологической ассоциации Ольги Кохас, многие не ополаскивают голову пресной водой после купания в море. И это — большая ошибка, ведь морская вода может навредить волосам.

«Моя рекомендация: сразу же смыть пресной водой морскую воду, потому что соль, то есть натрий, вытягивает собственную влагу волоса. Сухость волос после лета — это самая частая причина обращений к трихологам осенью», — объяснила она.

Вторая ошибка, которую многие допускают летом, — мажут волосы маслом для защиты от солнца. По словам специалиста, делать этого категорически нельзя.

«Масло не питает волосы. Оно настолько гигроскопично, что поглощает собственную влагу волос», — уточнила Ольга Кохас в интервью радио Sputnik.

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