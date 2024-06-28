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Трихолог Кохас назвала две распространенные ошибки при уходе за волосами на море

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/triholog-kohas-nazvala-dve-rasprostranennye-oshibki-pri-uhode-za-volosami-na-more
Трихолог Кохас назвала две распространенные ошибки при уходе за волосами на море
Фото freepik.com

Летом не стоит забывать об уходе за волосами, если хочется, чтобы они оставались красивыми. По словам врача-трихолога, вице-президента Евразийский трихологической ассоциации Ольги Кохас, многие не ополаскивают голову пресной водой после купания в море. И это — большая ошибка, ведь морская вода может навредить волосам.

«Моя рекомендация: сразу же смыть пресной водой морскую воду, потому что соль, то есть натрий, вытягивает собственную влагу волоса. Сухость волос после лета — это самая частая причина обращений к трихологам осенью», — объяснила она.

Вторая ошибка, которую многие допускают летом, — мажут волосы маслом для защиты от солнца. По словам специалиста, делать этого категорически нельзя.

«Масло не питает волосы. Оно настолько гигроскопично, что поглощает собственную влагу волос», — уточнила Ольга Кохас в интервью радио Sputnik.

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