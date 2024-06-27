Врач Содель: отказ от SPF-крема грозит ранним старением кожи и ожогами

На этой неделе солнечная активность увеличится. Это значит, что выходить на улицу без SPF-крема — опасно для здоровья.

Когда индекс солнечной активности выше трех, игнорирование такого простого правила, как использование защищающего кожу крема, может обернуться негативными последствиями: солнечные ожоги, пигментация и преждевременное старение кожи. Об этом рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Ольга Содель.

«Если человек пребывает на солнце, то могут быть ожоги и, как следствие, могут быть пигментные пятна. Помимо этого, ультрафиолет активизирует металлопротеиназы. Это фермент, который разрушает коллаген и, как следствие, возникает фотостарение. То есть кожа стареет гораздо активнее под воздействием ультрафиолетового излучения», — объяснила она.

Чтобы средство максимально эффективно защитило кожу, нужно правильно подобрать его, добавила Содель. Например, у SPF-10 — низкая степень защиты, а у SPF-50 — очень высокая. При этом у них разная продолжительность действия: у SPF-10 — около часа, у SPF-30 — три часа, у SPF-50 — пять часов.

«Даже если взять SPF-30 и SPF-50, то разница там буквально в 2%. Первый на 96% защищает от ультрафиолетового излучения, второй — на 98%. Разница, казалось бы, совсем незначительная. Но эти два процента тоже влияют», — отметила косметолог.

Защитить кожу лучше поможет антиоксидантная сыворотка — ее нужно наносить до нанесения SPF-крем.

Врач уточнила, что тем, кто целый день работает за компьютером, тоже необходимо использовать SPF-крем, так как от монитора тоже идет излучение. Также средство необходимо использовать, если человек собрался загорать, вне зависимости от времени принять солнечных ванн. Особенно плотно крем стоит наносить днем, когда солнечная активность выше.

«Многие еще боятся, что они нанесут крем и совсем будут белые, не будут загорать. Это на загар не повлияет — кожа все равно приобретет оттенок, но просто она не сгорит. То есть не будет вот этого вот эффекта, когда кожа повреждена ожоговыми лучами, именно ультрафиолетовыми», — объяснила врач.

Ольга Содель добавила, что использовать SPF-крем — безопасно, но при условии, что перед сном человек смывает его с кожи лица и тела, а сам продукт имеет хороший состав и срок годности. Потому не стоит экономить на средстве, и перед его покупкой нужно внимательно читать этикетку, пишет 360.ru.