Три земснаряда на сумму свыше 80 млн рублей закупили для расчистки рек Краснодарского края

Благодаря специализированной технике увеличивается пропускная способность водных объектов и снижается риск подтоплений в паводковый период.

В Динском и Каневском районах уже стартовали работы по расчистке и углублению рек. Два несамоходных и один самоходный земснаряд установили на реки Вторая Понура и Челбас. Техника расчищает дно от загрязнений, благодаря чему раскрываются родники, находящиеся под илом.

Новую технику приобрели по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева за счет средств краевого бюджета по госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства».

Общая стоимость составила более 80 млн рублей. В этом году планируется установить еще один плавучий земснаряд стоимостью 55 млн рублей.

Кроме того, сейчас идут работы на реке Куве в Отрадненском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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