На расчистку дельты реки Кубань в Темрюке направили 92,1 млн рублей

В Темрюке приступили к обустройству иловых накопителей для предстоящей расчистки реки Кубань. Расчистка защитит от наводнений 2,5 тыс. человек.

В месте впадения реки в Азовское море предстоит убрать скопление наносов на мелководье и завалы из деревьев. Работы ведет Центррегионводхоз Росводресурсов, завершить расчистку планируют в 2025 году. Из федерального бюджета на эти цели выделили 92,1 млн рублей.

«Расчистке подлежит 1,5 км барового участка устья Кубани, а именно — Голинское и Чайкинское гирла, так в Приазовье и Причерноморье называют протоки, по которым речная вода попадает в море. Максимальная глубина расчистки составит 3 м. По расчетам, предстоит извлечь свыше 160 тыс. куб. м ила», — сказал директор филиала «Кубаньмониторингвод» Виктор Санько.

Специалисты отмечают, что в низовьях Кубани при ледоходах вероятны наводнения из-за заторов на мелководных участках. Наиболее серьезный паводок был зафиксирован зимой 2002 года

Тогда в Темрюке и ближайших населенных пунктах подтопило более 800 домов и около 10 тыс. га сельхозугодий. На тот момент ущерб превысил 323 млн рублей. Сейчас потери при схожих затоплениях эксперты оценивают в 499 млн рублей.

После случившегося работы на проблемном участке проводят раз в несколько лет. Это позволяет защищать от негативного воздействия вод 2,5 тыс. местных жителей. Последний раз устьевую часть расчищали в 2018 году. В настоящее время вал из наносов вырос до 2,6 м. Без превентивных мер он может вырасти до 11,5 м за 25 лет, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

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