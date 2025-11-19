Три варианта вкусной диетической пиццы без хлебной основы

Пицца без традиционной хлебной основы — это отличная идея! Это прекрасный способ и пиццу съесть, и от принципов диеты не отступить.

Если кто-то скажет что пицца на основе овощей, куриного филе или творога — не пицца, во-первых, будет не прав, а во-вторых, пусть сначала попробует, а потом говорит. Если сможет. Если не потеряет дар речи от феерии вкуса.

Пицца на основе из цветной капусты

Мы хотели сделать низкоуглеводный вариант пиццы. Так вот это он самый. Наиболее популярный среди приверженцев ПП и поклонников средиземноморской кулинарии. Она получается мягкой, нежной, но форму держит хорошо. Так, как нам и надо.

Для приготовления основы нам понадобится:

Кочан цветной капусты средних размеров — 1 шт. (примерно 600-700 г)

Яйцо — 1 шт.

Тертый нежирный сыр, например, пармезан или чеддер — 50 г

Сушеный орегано — 1 ч.л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Для начинки возьмем:

Томатную пасту или несладкий соус для пиццы — 3-4 ст.л.

Сыра моцарелла — 80 г

Помидор небольшого размера — 1 шт.

Грибы, болгарский перец, лук — в произвольном количестве и строго по желанию

Свежий базилик — несколько листочков для подачи

Как готовим:

Кочан цветной капусты разбираем на соцветия и измельчаем в блендере или кухонном комбайне в мелкую крошку. Можно использовать терку.

Удаляем лишнюю влагу: перекладываем полученную массу в миску, заливаем кипятком на 5 минут, затем откидываем на сито. После того как вода стечет, заворачиваем капусту в чистую хлопковую салфетку или марлю и тщательно отжимаем. Это самый важный этап. Убрать нужно всю лишнюю жидкость. Чем суше станет масса, тем хрустящее будет основа.

Ее мы сейчас и сформируем. Добавляем в отжатую капустную крошку яйцо, тертый сыр, орегано, соль и перец. Хорошо перемешиваем. Выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, и слегка сбрызнутый оливковым маслом. Формируем круг толщиной около 0,5-1 см. Ставим его в духовку, разогретую к этому времени до 200°C. Будет достаточно 15-20 минут, чтобы добиться золотистого цвета основы нашей пиццы.

Достаем основу, даем немного остыть, смазываем ее томатной пастой и приступаем к сборке. Посыпаем частью моцареллы, выкладываем начинку из овощей и снова посыпаем оставшимся сыром.

Возвращаем пиццу в духовку еще на 7-10 минут. Ждем пока сыр расплавится и подрумянится. Перед подачей украшаем наш кулинарно-диетический шедевр свежим базиликом.

Пицца на основе из куриного фарша

Сделаем белковую, сытную и очень питательную основу, практически не содержащую углеводов. Те, кто сидит на кетодиете, оценят ее особо. Всем остальным она понравится за свой насыщенный вкус и оригинальность.

Для основы нам понадобится:

Фарш из куриной грудки — 500 г (грудка — идеальный вариант, но не принципиальный)

Яйцо — 1 шт.

Соль, черный молотый перец, копченная паприка, чесночный порошок — по вкусу

[/sc][/sc]

Для начинки используем:

Греческий йогурт — 3-4 ст.л. (или столько же томатной пасты)

Шпинат — 100 г

Сыр моцарелла — 80 г

Вяленые томаты — 5-6 ломтиков

Чеснок — 1 зубчик

Соль — щепотка

Оливки или маслины — несколько штучек

Как готовим:

Для формирования основы смешиваем в миске куриный фарш, яйцо и специи. Хорошо вымешиваем массу. Противень застилаем пергаментной бумагой, раскатаем на нем фарш, превратив его в круглый корж толщиной около 1 см (постараемся, чтобы толщина его была равномерной). Духовку разогреем до 200°C и отправляем корж выпекаться.

Через 15-20 минут куриная основа пиццы будет полностью готова.

Достаем ее, даем пару минут остыть и смазываем соусом из греческого йогурта или томатной пастой. Если выбрали греческий йогурт, то выдавливаем в него чеснок и добавляем щепотку соли.

Шпинат слегка припускаем на сковороде и отжимаем лишнюю жидкость. Равномерно распределяем его по поверхности основы, сверху выкладываем вяленые томаты и оливки. Посыпаем тертой моцареллой и приступаем к финальному выпеканию: возвращаем пиццу в духовку на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился.

Пицца на основе творога и овсяных отрубей

В книги-бестселлере «Я не умею худеть» этого рецепта нет, но создан он на основе диеты ее автора — французского диетолога Пьера Дюкана. Этот вариант пиццы с плотной и очень сытной основой идеально подходит для белковых диет.

Для основы нам понадобится:

Обезжиренный творог — 200 г

Овсяные отруби — 2 ст.л.

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Соль и специи — по вкусу

Ингредиенты для начинки:

Томатная паста — 2-3 ст.л.

Вареное филе курицы или индейки — 100 г

Маринованный огурец — 1 шт. (небольшого размера, лучше всего корнишончик), нарезанный кружочками

Шампиньоны — несколько штучек, нарезанных пластинками

Нежирный сыра — 80 г

Зелень — любая и в любом разумном количестве

Как готовим:

В блендере смешиваем творог, овсяные отруби, яйцо, разрыхлитель и специи. Добиваемся однородной массы. Если блендера нет, творог можно протереть через сито.

Выкладываем полученную массу на противень, застеленный пекарской бумагой. Формируем круг и выпекаем в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут. Как увидим легкую корочку — так и готово.

Достаем основу, смазываем ее томатной пастой и выкладываем начинку: курицу, порезанную небольшими кусочками, грибы, нарезанные тонкими слайсами, нарубленные корнишоны. Посыпаем пиццу тертым сыром и возвращаем в духовку еще на 5-10 минут до полного расплавления сыра. Перед подачей посыпаем свежей зеленью.

Несекретные секреты:

Экспериментировать можно и нужно! С основой и начинками. Берем для основы любые некрахмалистые овощи: кабачки, баклажаны, брокколи. В начинку добавляем рукколу и свежие помидоры, прошутто и пепперони. Для пикантности в основу или соус добавляем немного горчицы, табаско или песто.

И, всем приветики!

Читать также:

Скрестим шпажки: пять идей для канапе на любой стол