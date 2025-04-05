Три ушедших на запасные аэродромы из-за тумана самолета вернулись в Сочи

Аэропорт Сочи 5 апреля работает по фактической погоде. На данный момент погодные условия улучшились. Приземлившиеся на запасных аэродромах рейсы начали возвращаться в воздушную гавань города-курорта.

По данным на 10:45, в аэропорт Сочи вылетели уже три из восьми лайнеров, экипажи которых приняли решение приземлиться в других аэропортах.

В аэропорту Сочи также отметили, густой туман сохранялся в течение всей ночи. В связи с этим авиакомпании переносили вылеты в Сочи на более позднее время, поэтому в расписании могут произойти корректировки.

Уточняется, что решение о посадке сейчас принимают экипажи лайнеров исходя из объективной обстановки, подготовки и допусков, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за тумана в Сочи ночью 5 апреля шесть самолетов приземлились на запасных аэродромах. По данным на 0:05 5 апреля экипажи шести рейсов приняли решения уйти на посадку в аэропорты Минеральных Вод, Грозного и Махачкалы.

Читайте также: в Сочи до ночи 6 апреля ожидается сильный туман. Как прогнозирую синоптики, в течение дня 4 апреля, а также в течение суток 5 апреля на территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается туман со снижением видимости до 0,5-1 км.

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