Три улицы в Краснодаре остались без тепла и горячей воды утром 12 ноября

Об аварийном отключении отопления и горячей воды в Прикубанском округе сообщили в среду в 7:16.

Без отопления и горячей воды остались жильцы домов на улицах Азовской, Красных Партизан, Лукьяненко. Причинйо отключения стала утечка на подземной тепломагистрали, диаметром 130 мм.

На месте работает аварийная бригада. Уточнить информацию можно по номеру горячей линии ООО «Краснодартеплоэнерго» — 206-10-10, сообщает ЕДДС Краснодара.

