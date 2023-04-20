Три улицы Краснодара назовут в честь митрополита Исидора и кубанских новомучеников
Решение об этом приняли депутаты гордумы Краснодара на 56-м очередном заседании.
Они согласовали наименования шести улиц в Карасунском округе. Их назовут в честь бывшего митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, кубанских новомучеников: Иоанна Яковлева и Александра Флегинского. Еще три улицы получат названия: Церковная, Крещенская и Колокольная.
Иоанн Яковлев был протоиереем Кубанской епархии. После окончания Гражданской войны большевики арестовали его и расстреляли в сентябре 1921 года. Его похоронили в неизвестной могиле на территории Краснодара.
Александр Флегинский был священником одного из храмов на территории станицы Ключевой (сейчас входит в состав Горячего Ключа). Новая власть арестовала и убила его в 1918 году.
Кроме того, депутаты приняли решение назвать парк в станице Старокорсунской возле улицы Дубинской в честь бывшего митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (в миру Николай Кириченко). Он занимал этот пост с 1987 до 2020 года. Умер в августе 2020 года от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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