Три украинских беспилотника сбили на юге России ночью 29 августа

В ночь на 29 августа ВСУ снова попытались атаковать объекты на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России. Три беспилотника сбили над Крымом, два — над Брянской областью, один — над Белгородской, сообщает RT.

Кроме того, в Черном море на значительном удалении от берега уничтожили три безэкипажных катера, следовавших в направлении Севастополя.

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