Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Три украинских беспилотника сбили на юге России ночью 29 августа

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-ukrainskih-bespilotnika-sbili-na-yuge-rossii-nochyu-29-avgusta
Три украинских беспилотника сбили на юге России ночью 29 августа
Фото t.me/mod_russia

В ночь на 29 августа ВСУ снова попытались атаковать объекты на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России. Три беспилотника сбили над Крымом, два — над Брянской областью, один — над Белгородской, сообщает RT.

Кроме того, в Черном море на значительном удалении от берега уничтожили три безэкипажных катера, следовавших в направлении Севастополя.

Читайте также: топливный склад в Ростовской области загорелся после атаки БПЛА.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях