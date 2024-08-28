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Топливный склад в Ростовской области загорелся после атаки БПЛА

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/toplivnyj-sklad-v-rostovskoj-oblasti-zagorelsya-posle-ataki-bpla
Топливный склад в Ростовской области загорелся после атаки БПЛА
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Беспилотник ночью 28 августа атаковал топливный склад в Каменском районе Ростовской области.

Из-за атаки беспилотника на складе начался пожар, рассказал губернатор области Василий Голубев.

Пострадавших нет, пожар тушат силы экстренного реагирования. Угрозы распространения возгорания на жилые дома нет, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четыре украинских беспилотника в ночь на 28 августа сбили на юге России.

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