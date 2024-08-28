Четыре украинских беспилотника в ночь на 28 августа сбили на юге России
Происшествия
28.08.2024 07:24
В ночь на 28 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаки по объектам на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Воронежской и Ростовской областями.
По сообщению Минобороны РФ, четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Ростовской области. Еще восемь — над Воронежской областью, сообщает RT.
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