Четыре украинских беспилотника в ночь на 28 августа сбили на юге России

В ночь на 28 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаки по объектам на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Воронежской и Ростовской областями.

По сообщению Минобороны РФ, четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Ростовской области. Еще восемь — над Воронежской областью, сообщает RT.

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