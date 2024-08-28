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Четыре украинских беспилотника в ночь на 28 августа сбили на юге России

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-ukrainskih-bespilotnika-v-noch-na-28-avgusta-sbili-na-yuge-rossii
Четыре украинских беспилотника в ночь на 28 августа сбили на юге России
Фото Минобороны РФ

В ночь на 28 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаки по объектам на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Воронежской и Ростовской областями.

По сообщению Минобороны РФ, четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Ростовской области. Еще восемь — над Воронежской областью, сообщает RT.

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