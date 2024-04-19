Три украинские ракеты сбили над Черным морем российские силы ПВО

По данным Минобороны, ночью 19 апреля ВС РФ пресекли попытки Украины совершить атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) «Атакмс».

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 25 снарядов и три дрона.

Еще три ракеты Атакмс» сбили над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», система ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Черным морем и Кубанью.