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Три украинские ракеты сбили над Черным морем российские силы ПВО

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-ukrainskie-rakety-sbili-nad-chernym-morem-rossijskie-sily-pvo?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Три украинские ракеты сбили над Черным морем российские силы ПВО
Фото t.me/mod_russia

По данным Минобороны, ночью 19 апреля ВС РФ пресекли попытки Украины совершить атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) «Атакмс».

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 25 снарядов и три дрона.

Еще три ракеты Атакмс» сбили над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», система ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Черным морем и Кубанью.

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