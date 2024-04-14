Система ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Черным морем и Кубанью

По данным Минобороны РФ, 14 апреля российские военные пресекли несколько попыток террористической атаки c применением дронов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО около 6:30 уничтожили 5 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря.

Около 7:00 перехватили и уничтожили 10 украинских дронов над Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ в Telegram.