Система ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Черным морем и Кубанью
Происшествия
14.04.2024 08:50
По данным Минобороны РФ, 14 апреля российские военные пресекли несколько попыток террористической атаки c применением дронов самолетного типа.
Дежурные средства ПВО около 6:30 уничтожили 5 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря.
Около 7:00 перехватили и уничтожили 10 украинских дронов над Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ в Telegram.
Читайте также: украинскую ракету «Нептун» уничтожили ночью 9 апреля над Черным морем.