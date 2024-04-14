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Система ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Черным морем и Кубанью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sistema-pvo-sbila-15-ukrainskih-bespilotnikov-nad-chernym-morem-i-kubanyu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Система ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Черным морем и Кубанью
Фото t.me/mod_russia

По данным Минобороны РФ, 14 апреля российские военные пресекли несколько попыток террористической атаки c применением дронов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО около 6:30 уничтожили 5 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря.

Около 7:00 перехватили и уничтожили 10 украинских дронов над Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: украинскую ракету «Нептун» уничтожили ночью 9 апреля над Черным морем.

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