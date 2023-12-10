Три торговых точки и более 90 гаражей снесли в Краснодаре за две недели

Все эти объекты были возведены в краевом центре без разрешительной документации.

За последние две недели в городе демонтировали три нестационарных торговых точки на улицах: Степная, 316/2, Гоголя, 60 и Восточно-Кругликовская,30 и 91 гараж. Их собственникам приходило уведомление о необходимости сноса объектов в течение 10 дней, но все они проигнорировали его.

«Такие конструкции не только не красят наш город, но и зачастую мешают как пешеходам, так и водителям. Мы проводим работы по демонтажу ежедневно», — рассказал глава городского управления муниципального контроля Михаил Дагбаш.

Всего с начала текущего года в краевой столице снесли более 1,1 тыс. временных сооружений-самостроев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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