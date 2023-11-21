С начала года 67 самостроев снесли в Краснодаре

Большая часть построек использовалась не по назначению. Об этом сообщил начальник управления муниципального контроля Михаил Дагбаш.

Ряд зданий демонтировали уже на стадии возведения. Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил до конца года в полной мере привести в порядок городские территории и очистить их от незаконных строений и конструкций.

«Отдельно отмечу, что растет количество сносов самостроев непосредственно силами собственников. Этому способствует практика взыскания судебной неустойки за неисполнение решения суда о сносе», — отметил Дагбаш.

Также в городе сносят и временные сооружения. За этот же период в Краснодаре демонтировали 169 таких строений. С августа удалось снести 37 нестационарных торговых объектов, 5 вагонов-бытовок, 15 ограждений, а также 112 гаражей.

Кроме того, рядом с остановками, на обочинах и тротуарах демонтировали рекламные конструкции. Больше всего приходится на информационные стенды — 242. Всего в этом году снесли 1 тыс. 238 рекламных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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