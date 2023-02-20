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Три рабочих дня: в России стартовала короткая предпраздничная неделя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-rabochih-dnya-v-rossii-startovala-korotkaya-predprazdnichnaya-nedelya
Три рабочих дня: в России стартовала короткая предпраздничная неделя
Фото Andrea Piacquadio,pexels.com

В преддверии Дня защитника Отечества в России рабочая неделя продлится всего три дня — с 20 по 22 февраля.

Дополнительный выходной перенесли на 24 февраля с 1 января. При этом в Роструде уточнили, что в предпраздничный день 22 февраля рабочее время будет сокращено на час.

Длительные выходные ожидают тех, у кого пятидневная рабочая неделя.

«При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем», — сообщает пресс-служба Роструда.

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