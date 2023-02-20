Три рабочих дня: в России стартовала короткая предпраздничная неделя
Общество
20.02.2023 09:17
В преддверии Дня защитника Отечества в России рабочая неделя продлится всего три дня — с 20 по 22 февраля.
Дополнительный выходной перенесли на 24 февраля с 1 января. При этом в Роструде уточнили, что в предпраздничный день 22 февраля рабочее время будет сокращено на час.
Длительные выходные ожидают тех, у кого пятидневная рабочая неделя.
«При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем», — сообщает пресс-служба Роструда.
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