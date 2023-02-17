Опрос: каждый пятый житель Краснодара не хочет подарков на 23 февраля
По данным исследования, проведенного с 13 по 16 февраля, мужчины стали чаще отказываться от подарков ко Дню защитника Отечества.
Так 20% опрошенных мужчин заявили, что не хотят никаких подарков. Фактически же без презентов к 23 февраля остаются 29%.
Из тех же, кто ждет поздравлений, для 11% респондентов лучшим подарком станут деньги. О том, что дорог не подарок, а внимание и проявление любви, заявили 10% опрошенных. Новую одежду и аксессуары ждут 8% мужчин. Новый телефон хотят 7% респондентов, парфюмерию — 5%.
Новый нож или охотничье ружье не против получить в подарок 2% мужчин. У еще 9% опрошенных запросы серьезнее — они хотят новую машину. По 2% опрошенных пожелали спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие.
Еще 17% мужчин упомянули аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж. Будут рады любому подарку 8% респондентов.
На вопрос, что обычно они получают в подарок на 23 февраля, 21% респондентов сообщил, что это одежда и аксессуары. Парфюм регулярно получают 12% опрошенных, а сувениры — 10%. «Всякую ерунду» обычно дарят 9% опрошенных. Проявления любви и знаки внимания считают подарком 6% респондентов. Бритвенные принадлежности чаще всего дарят 5% опрошенных, деньги — 4%. Еще 2% респондентов обычно получают в подарок алкоголь. Каждый девятый (11%) рассказал, что чаще всего дарят сладости, деликатесы, технику, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.
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