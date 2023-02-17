Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Опрос: каждый пятый житель Краснодара не хочет подарков на 23 февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-kazhdyj-pyatyj-zhitel-krasnodara-ne-hochet-podarkov-na-23-fevralya
Опрос: каждый пятый житель Краснодара не хочет подарков на 23 февраля
Опрос: каждый пятый житель Краснодара не хочет подарков на 23 февраля

По данным исследования, проведенного с 13 по 16 февраля, мужчины стали чаще отказываться от подарков ко Дню защитника Отечества.

Так 20% опрошенных мужчин заявили, что не хотят никаких подарков. Фактически же без презентов к 23 февраля остаются 29%.

Из тех же, кто ждет поздравлений, для 11% респондентов лучшим подарком станут деньги. О том, что дорог не подарок, а внимание и проявление любви, заявили 10% опрошенных. Новую одежду и аксессуары ждут 8% мужчин. Новый телефон хотят 7% респондентов, парфюмерию — 5%.

Новый нож или охотничье ружье не против получить в подарок 2% мужчин. У еще 9% опрошенных запросы серьезнее — они хотят новую машину. По 2% опрошенных пожелали спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие.

Еще 17% мужчин упомянули аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж. Будут рады любому подарку 8% респондентов.

На вопрос, что обычно они получают в подарок на 23 февраля, 21% респондентов сообщил, что это одежда и аксессуары. Парфюм регулярно получают 12% опрошенных, а сувениры — 10%. «Всякую ерунду» обычно дарят 9% опрошенных. Проявления любви и знаки внимания считают подарком 6% респондентов. Бритвенные принадлежности чаще всего дарят 5% опрошенных, деньги — 4%. Еще 2% респондентов обычно получают в подарок алкоголь. Каждый девятый (11%) рассказал, что чаще всего дарят сладости, деликатесы, технику, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Читайте также: 37% жителей Краснодара считают уместным дарить цветы мужчинам.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку двух украинских беспилотников над морем в Севастополе
ПВО отразила атаку двух украинских беспилотников над морем в Севастополе
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске
В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Хирурги ККБ № 2 провели уникальную операцию по удалению камней в желчных протоках
  5. Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях