Три промышленных кластера планируют создать в Краснодарском крае

Проекты промышленных кластеров представили на весенней сессии программы «Федеральная практика» в Минпромторга РФ в Москве.

«Федеральная практика» является не только образовательной программой, но и площадкой для обмена лучшими практиками и опытом. В этом году в программу ввели разработку и защиту по итогам стажировки дорожных карт, направленных на развитие промышленного потенциала региона.

«Кроме того, в этом году мы добавили в программу стажировки новые блоки, направленные на развитие и укрепление кооперационных связей с новыми регионами. А также вопросы применения имеющегося инструментария мер обеспечения кадровой потребности предприятий», — сказал замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Проекты развития промышленной инфраструктуры на Кубани представил министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько. Он сообщил, что в регионе действуют шесть промпарков. Из них два находятся в Краснодаре, по одному — в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. Также в настоящее время на Кубани строятся еще четыре промпарка и прорабатывают проекты по созданию еще семи.

«По поручению губернатора региона ведем работу по объединению площадок и действующих предприятий края. Сегодня это три проекта — пищевого машиностроения, в который войдут 5-6 предприятий. Кластер сельхозмашиностроения, он объединит 7-10 производств. Межотраслевой фармацевтический-химический кластер, в структуру которого намерены включить 5-6 предприятий», — сказал Хмелько.

Он также сообщил, что реализуется проект по созданию на Кубани первого технопарка радиоэлектронной промышленности. Планируется, что этот технопарк объединит разработчиков и производителей радиоэлектроники.

В стажировке по программе «Федеральная практика» участвуют руководители региональных органов исполнительной власти, курирующих вопросы промышленности и торговли в шести федеральных округах России. Заключительный день сессии пройдет в ОЭЗ «Технополис Москва», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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