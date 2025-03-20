Три признака, что вы на свидании с человеком с избегающим типом привязанности

Вот иногда смотришь на человека и думаешь «ох, робот бездушный, слишком независимый, близко общаться с таким себе дороже».

А этот самый робот скорее всего хочет наладить близкие отношения, но невероятно этого боится, и причина здесь чаще не в специальной отдаленности и высокомерии, а в избегающем типе привязанности.

Он может был бы и рад проявить интерес к тому, кто сделал шаг ему навстречу, но страх оказывается сильнее. Такие люди не могут поддерживать глубокие отношения в любом из вариантов — ни семейные, ни дружеские, ни романтические.

Избегающий тип привязанности формируется, если в детском возрасте взрослые не уделяли ребенку достаточно внимания, не заботились о нем, из-за чего уже у сформировавшегося человека нет островка безопасности, к которому он может вернуться. Такая же реакция будет, если взрослые действовали непоследовательно — то заботились, то переставали это делать.

Кроме того, важную роль играют эмоции и физический контакт — например, взрослые не умели выражать свои чувства и эмоции, отказывались от объятий и любых физических контактов, поэтому у ребенка возникает ощущение, что это плохо, поэтому любого превышения нормы он избегает.

Но как распознать, что перед вами — тот самый избегающий, рассмотреть все красные флаги и принять решение, нужно ли вам такое счастье?

Закрытость и минимум эмоций

Люди с избегающим типом привязанности редко открыто демонстрируют свои чувства. Их эмоциональная палитра кажется приглушенной, будто они постоянно держат все под контролем. Ярких реакций на положительные или отрицательные события не будет — такой партнер будет стремиться скрывать истинные эмоции, создавая впечатление спокойствия и невозмутимости.

Обсуждение даже следующей встречи может вызвать у избегающего тревогу, потому что любые обязательства автоматически становятся угрозой личной свободе и независимости. До момента, пока такой человек не посчитает вас близким, все разговоры о будущем он будет сворачивать, называя их преждевременными или ненужными.

Зависимость от кого-либо рассматривается человеком с избегающим типом привязанности как нечто плохое и даже угрожающее. Любой вид зависимости от человека — будь то эмоциональная, финансовая или социальная — воспринимается как ограничение свободы. Думаете, что получится заплатить за его кофе и он оттает? Лучше не стоит.

Кроме того, у избегающих чаще всего есть четкое представление о том, как должно проходить идеальное свидание. Отклонения от ожидаемого сценария могут привести к недовольству или тревожности. Таким людям сложно терпеть изменения, особенно если они касаются привычек или предпочтений, связанных с общением.

Ограниченная близость

Физическая и эмоциональная близость — одна из главных проблем для избегающих. Если вы считаете, что при встрече нормально обняться, поцеловать в щеку или хотя бы дать «пять», избегающий явно так не думает.

Даже в процессе общения такой человек предпочитает держаться на расстоянии, не углубляясь в глубокие личные разговоры. Вместо обсуждения переживаний или важных моментов жизни он может выбрать нейтральные или поверхностные темы, которые не зацепят его внутренний мир.

Открытые разговоры о чувствах — чуть ли не под строгим запретом, как и все, что приводит к сильным эмоциям. Маловероятно, что избегающий скажет, что вы ему сразу понравились по стольким-то причинам и он мечтал об этой встрече.

Инициатива со стороны нового человека — источник тревоги и чувства дискомфорта, потому что воспринимается как попытка контроля или навязывания своего мнения.

Комплименты и похвала вызывают у избегающего чувство неловкости. Он может воспринимать такие высказывания как манипуляции, чтобы изменить его поведение или взгляды. Поэтому любая лесть может только усилить чувство недоверия.

Независимость и самодостаточность

Вероятно, вскоре после первого свидания избегающий может «потеряться» — перестать отвечать на звонки и сообщения, отказываться от встреч и просто игнорировать, а после возвращаться и вести себя так, будто ничего не произошло. Эти качели делаются для того, чтобы немного «остудить» чувства и эмоции, а также чтобы не привыкать к новому человеку.

Не исключено, что избегающий начнет отменять встречи из-за своих дел — реальных и выдуманных. И если вам вдруг захочется выяснить отношения, почему он так с вами поступает, общение прекратится совсем: такие действия — явные посягательства на его самостоятельность. Поэтому если вы хотите свободных отношений, где оба делают все, что им удобно и хочется, — это к избегающим, во всех остальных случаях человеку придется долго помогать, чтобы он смог перейти к надежному типу привязанности.

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