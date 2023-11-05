Три подростка погибли из-за отравления неизвестным веществом в Краснодаре

По факту смерти троих несовершеннолетних следственный отдел по Западному округу Краснодара 5 ноября возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, в квартире одного из домов на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне нашла двоих подростков в возрасте 16 и 17 лет без признаков жизни и видимых травм на теле. Родственница, которая нашла подростков, вызвала скорую помощь и полицию. Приехавшие медики констатирована смерть несовершеннолетних. Позже нашли тело 16-летнего друга погибших.

Место происшествия осмотрели, нашли и изъяли приборы для курения и другие предметы, которые используют для употребления наркотиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Для установления точной причины смерти несовершеннолетних и вещества, в результате употребления которого наступила их смерть, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы. Расследование продолжается, следователи опрашивают родственников.

Проверку по факту случившегося проводят в прокуратуре Краснодарского края. В ведомстве уточнили, что тело третьего подростка нашли на улице Яна Полуяна. По предварительным данным, несовершеннолетние погибли от отравления неизвестным наркотическим средством. Известно, двое из троих погибших состояли на профилактических учетах, в том числе один из них — в связи с употреблением наркотиков. Дети воспитывались в неполных семьях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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