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Три пенсионерки насмерть отравились парами хлора в пансионате в Ижевске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-pensionerki-nasmert-otravilis-parami-hlora-v-pansionate-v-izhevske
Три пенсионерки насмерть отравились парами хлора в пансионате в Ижевске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За жизнь еще одной отравившейся в пансионате женщины сейчас борются врачи.

По данным следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата для пожилых людей растворила в воде таблетки с хлором, которые предназначены для уборки помещений.

В результате четыре проживающие в пансионате женщины отравились парами хлора. Трое из них скончались, одной оказывают медицинскую помощь.

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей, назначены медицинская и судебная экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

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