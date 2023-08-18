Десять юных спортсменов из Москвы отравились хлором в бассейне санатория в Сочи

Инцидент произошел 17 августа в санатории на улице Авроры в Лазаревском районе.

На курорт приехала группа спортсменов из Москвы: 14 детей и 7 сопровождающих тренеров. Они посетили бассейн и сауну в санатории, а позже пожаловались на недомогание, кашель и слабость. Группу из 10 спортсменов госпитализировали в больницу, сообщает «Интерфакс».

Детей доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у них «Отравление парами хлора». Угроза для их жизней отсутствует.

По факту отравления детей в санатории прокуратура организовала проверку. Правоохранители вместе со специалистами Роспотребнадзора взяли пробы воды из бассейна для анализа. При наличии оснований примут меры реагирования и дадут оценку действиям сотрудников санатория «Аврора», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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