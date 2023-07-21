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Стала известна причина отравления 12 детей на базе отдыха в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stala-izvestna-prichina-otravleniya-12-detej-na-baze-otdyha-v-tuapsinskom-rajone
Стала известна причина отравления 12 детей на базе отдыха в Туапсинском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Массовое отравление детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера произошло накануне на базе отдыха «Парус» в селе Шепси.

Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и получили результаты взятых анализов и проб. Выяснилось, что дети отравились не из-за купания в море.

«Смывы с внешней среды на пищеблоке не соответствовали нормативным требованиям: обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — рассказала начальник территориального отдела Роспотребнадзора Ольга Тушина.

Пробы питьевой воды в комнатах детей и в столовой показали, что она не соответствует нормативам сразу по четырем показателям.

В связи с выявленными нарушениями на владельца базы отдыха «Парус» составили административные протоколы. Сотрудники Роспотребнадзора через суд требует приостановить работу базы.

При этом пробы морской воды в Шепси соответствуют нормам. Этот населенный пункт не попал в зону подтопления.

Сейчас еще пятеро человек, отравившихся в «Парусе», остаются в больнице в удовлетворительном состоянии, пишет газета «Туапсинские вести».

Читайте также: пляжи Туапсинского района забиты туристами, несмотря на запрет на купание в море.

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