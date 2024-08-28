Три павильона сгорели на ярмарке на улице Невкипелого в Краснодаре

Пожар на ярмарке на улице Невкипелого произошел в ночь на 28 августа.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, что горит один из павильонов.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:45. Прибыв на место, пожарные установили, что горят три торговых павильона. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В 1:05 пожар локализовали на той же площади, а в 1:20 ликвидировали открытое горение. Последствия пожара устранили в 1:25.

К тушению возгорания привлекались 11 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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