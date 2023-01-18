Три пассажира маршрутки погибли в ДТП с КамАЗом в Волгограде

Смертельная авария произошла 18 января в 14:30 на пересечении улиц Песчаной и Чекалина в Кировском районе.

По предварительным данным, 19-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ врезался в маршрутное такси № 8С марки Peugeot. В результате ДТП на месте погибли три пассажира маршрутки: женщины 77 и 57 лет, а также несовершеннолетний мальчик. Получили травмы еще шесть пассажиров. Их госпитализировали.

Согласно докладу руководителей Госавтоинспекции и ГСУ причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем КамАЗа.

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей по неосторожности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

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