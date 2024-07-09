Три населенных пункта в пригороде Анапы остались без света из-за аварии
Происшествия
09.07.2024 10:35
По данным МЦУ Анапа, около 10:00 9 июля произошло аварийное отключение электроэнергии.
Без света остались жители частично станицы Гостагаевской, сел Витязево и Сукко.
На месте уже работает аварийная бригада, специалисты занимаются устранением неполадок. Ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии — 14:00, сообщает МЦУ Анапа в Telegram.
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