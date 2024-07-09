Три населенных пункта в пригороде Анапы остались без света из-за аварии

По данным МЦУ Анапа, около 10:00 9 июля произошло аварийное отключение электроэнергии.

Без света остались жители частично станицы Гостагаевской, сел Витязево и Сукко.

На месте уже работает аварийная бригада, специалисты занимаются устранением неполадок. Ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии — 14:00, сообщает МЦУ Анапа в Telegram.

Читайте также: более 30 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии.