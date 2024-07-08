Более 30 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном и Западном округах произошло днем 8 июля.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены подстанции «Путевая», «ПТ-11» и девять трансформаторных подстанций.

В результате аварии без света остались жители улиц: Северной, Садовой, Промышленной, Леваневского, Янковского, Кутузова, Костылева, Кузнечной, Новокузнечной, Березанской, Головатого, Седина и Буденного.

Кроме того, из-за повреждений на линии отключились подстанции «Нижний берег», «НБ-406», «Юго-Западная», «ЮЗ-208» и 20 трансформаторных подстанций.

Электричество отключили на улицах: Кубанская набережная, Октябрьская, Постовая, Пушкина, Комсомольская, Калинина, Кропоткина, Брюсова, Скорняжная, Энгельса, Алма-Атинская, Кожевенная, Передерия и Струнная.

На месте аварий работают бригады энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре компании «Нэск» уточнили, что восстановить подачу электроэнергии в центральной части города планируют к 21:00.

Всего с начала дня в Краснодаре произошло уже шесть аварийных отключений электричества.

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