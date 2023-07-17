Три накопительные парковки организовали на подъезде к Крымскому мосту в Темрюкском районе

Две парковки в районе Крымского моста расположены в поселке Ильич, еще одна — в станице Старотитаровской.

Всего накопительные парковки вмещают около 1 тыс. машин. Находятся они рядом с Керченской переправой.

Сейчас на них перераспределяют легковые автомобили. Там организован подвоз питьевой воды, при необходимости организуют горячее питание. Также на площадках установлены биотуалеты, дежурят медики и спасатели.

При необходимости еще одну накопительную парковку развернут на трассе в районе Тамани, рядом с АЗС «Лукойл». Там смогут разместить еще 1,5 тыс. машин, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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