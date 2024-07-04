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Три машины загорелись во дворе многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-mashiny-zagorelis-vo-dvore-mnogoetazhki-v-krasnodare
Три машины загорелись во дворе многоэтажки в Краснодаре
Фото t.me/krd_tipich_ru

Сообщение о возгорании автомобилей на улице 40-летия Победы поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 4 июля в 4:38.

Пожарные прибыли на место в 4:46 и установили, что горят три машины. В 4:47 пожар локализовали, в 4:49 — ликвидировали. Площадь пожара составила 6 кв. м.

Возгорание ликвидировали 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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