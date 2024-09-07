Три машины и мусорка сгорели ночью на улице Достоевского в Краснодаре

Об инциденте на улице Достоевского, 84/1 в ночь на 7 сентября сообщили интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.

На присланных кадрах видно сильное пламя, охватившее мусорку, а также людей, которые помогают откатывать на безопасное расстояние припаркованные рядом машины. Очевидцы предполагают, что причиной возгорания стал электросамокат.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 2:35. Прибыв на место, пожарные установили, что горят не только мусорные контейнеры, но и три автомобиля. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.

В 2:51 пожар локализовали на той же площади, в 2:59 ликвидировали открытое горение, а в 3:10 ликвидировали последствия возгорания.

В тушении пожара участвовали шесть человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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