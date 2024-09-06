Два автомобиля загорелись на многоуровневой парковке в Краснодаре

Пожар произошел утром 6 сентября в бизнес-центре на пересечении улиц Садовой и Промышленной.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 7:20. Прибывшие на место подразделения установили, что на многоуровневой парковке произошло возгорание двух автомобилей на площади 35 кв. м.

В 7:39 возгорание локализовали, в 7:53 ликвидировали открытое горение. На месте работали 18 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы сообщают, что всех посетителей центра эвакуировали во время пожара, однако в оперативных службах эту информацию не подтвердили.

Читайте также: двухэтажный частный дом загорелся ночью в Сочи на площади 100 кв. метров.