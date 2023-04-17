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Три купюры по 500 рублей продают от 450 тыс. до 2 млн рублей за штуку в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-kupyury-po-500-rublej-prodayut-ot-450-tys-do-2-mln-rublej-za-shtuku-v-krasnodarskom-krae
Три купюры по 500 рублей продают от 450 тыс. до 2 млн рублей за штуку в Краснодарском крае
Фото avito.ru

Предложения о продаже редких коллекционных купюр разместили на сайте бесплатных объявлений.

Купюру с девятью девятками в номере продают в Краснодаре. Описание лота — «б/у купюра с красивым номером». Помимо банкноты автор объявления также продает раздельный мотокомбинезон, ранее на продажу были выставлены участок в центре краевой столицы, двухкомнатная квартира и мотоцикл.

Другую купюру продают также в Краснодаре, только цена ее уже выше — 650 тыс. рублей.

«Продам редкую купюру 500 рублей с корабликом 1997 года выпуска для коллекции. Номер банкноты «тС 7777777», — сообщает автор объявления.

У продавца более 40 активных объявлений: в основном это автозапчасти, б/у телефоны, мебель и бытовая техника.

Самую дорогую банкноту выставили на продажу в Сочи — там 500-рублевую купюру можно приобрести за 2 млн рублей. По словам продавца, это редкая купюра с красивым номером — «07777779». Помимо банкноты автор объявления также продает мясной магазин в городе-курорте.

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