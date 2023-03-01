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Парк «Краснодар» в Minecraft выставили на продажу за 1 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/park-krasnodar-v-minecraft-vystavili-na-prodazhu-za-1-mln-rublej
Парк «Краснодар» в Minecraft выставили на продажу за 1 млн рублей
Фото "Кубань 24"

Предложение о продаже готовой карты парка разместили на сайте бесплатных объявлений.

Продавец сообщает, что практически всю карту в Minecraft он создал самостоятельно. Помогали ему только при строительстве стадиона ФК «Краснодар» и ЖК «Панорама». Автор объявления также отметил, что планирует продолжить работу над виртуальной копией парка.

«При строительстве было потрачено много маминых нервов и папиных матов. Готов показать им, что их сын настоящий бизнесмен», — объясняет продавец.

Торг при продаже не предусмотрен, стоимость виртуальной карты — 1 млн рублей. Для связи продавец предпочитает переписку. Помимо продажи карты он также предлагает услуги специалиста по размещению предложений на площадке бесплатных объявлений.

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