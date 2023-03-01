Парк «Краснодар» в Minecraft выставили на продажу за 1 млн рублей
Предложение о продаже готовой карты парка разместили на сайте бесплатных объявлений.
Продавец сообщает, что практически всю карту в Minecraft он создал самостоятельно. Помогали ему только при строительстве стадиона ФК «Краснодар» и ЖК «Панорама». Автор объявления также отметил, что планирует продолжить работу над виртуальной копией парка.
«При строительстве было потрачено много маминых нервов и папиных матов. Готов показать им, что их сын настоящий бизнесмен», — объясняет продавец.
Торг при продаже не предусмотрен, стоимость виртуальной карты — 1 млн рублей. Для связи продавец предпочитает переписку. Помимо продажи карты он также предлагает услуги специалиста по размещению предложений на площадке бесплатных объявлений.
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