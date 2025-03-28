Три коттеджных поселка остались без света из-за аварии на сетях в Краснодаре

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем в пятницу 28 марта из-за аварии на линии 6-10 кВ.

В результате оказались обесточены пять трансформаторных подстанций. Без света остались жители коттеджных поселков «Зеленая долина», «Испания 2» и «Тихая поляна».

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66.

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