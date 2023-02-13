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Три коррекционные школы на Кубани получат новое оборудование по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-korrektsionnye-shkoly-na-kubani-poluchat-novoe-oborudovanie-po-natsproektu
Три коррекционные школы на Кубани получат новое оборудование по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новым оборудованием коррекционные школы оснастят по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

К новому учебному году оборудование поступит в три школы-интерната в станицах Елизаветинской, Крыловской и Шкуринской.

«В них переоборудуют трудовые мастерские, это позволит совершенствовать профориентационную работу и обучать детей с ограниченными возможностями здоровья востребованным на рынке труда профессиям», — сказала министр образования Кубани Елена Воробьева.

В учреждении в станице Шкуринской обновят мастерские по направлениям: штукатурно-малярное, столярное, швейное дело, цветоводство и декоративное садоводство. Кроме того, новым оборудованием оснастят кабинеты психологов, дефектологов и логопедов. Новое коррекционно-развивающее оборудование закупят в школу-интернате станицы Крыловской, а для школы-интерната № 1 станицы Елизаветинской приобретут профессиональное логопедическое оборудование.

Всего с 2020 по 2024 годы на Кубани планируют обновить материально-техническую базу 15 учебных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. В девяти учреждениях запланированные работы уже завершили.

Благодаря нацпроекту в учреждениях модернизируют материально-техническую базу. Новое оборудование  и современные педагогические технологии позволяют разнообразить процесс обучения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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