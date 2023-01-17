Кондратьев: в 2023 году на Кубани откроют школьный «Кванториум» и 67 «Точек роста»

За последние 5 лет в рамках национального проекта «Образование» в крае открыли 465 «Точек роста». Они появляются в школах сел и городов с небольшим населением, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Мы и дальше продолжим создавать такие центры в отдаленных школах Кубани. В 2023 году откроем 67 «Точек роста». К концу года в крае их будет уже 532. Также в Лабинском районе появится школьный «Кванториум», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что образовательные центры в школах оснащают современным оборудованием для изучения химии, физики и биологии, а также обучающими тренажерами, 3D-принтерами и интерактивными комплексами. Это расширяет возможности школьников для изучения технологической и естественно-научной информации.

«Точки роста» в школах используют и после уроков как общественное пространство. Ученики могут создать медиапродукты, заняться разработкой проектов или сыграть в шахматы.

«Кванториумы» на Кубани начали создавать в 2018 году. Сейчас они работают в Анапе и Ейске на базе школ, а в Краснодаре и Новороссийске на базе учреждений допобразования. Кроме того, четыре мобильных «Кванториума» выезжают в сельские школы во время учебного года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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