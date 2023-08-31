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Три иномарки столкнулись в тоннеле в Сочи, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-inomarki-stolknulis-v-tonnele-v-sochi-est-pogibshij
Три иномарки столкнулись в тоннеле в Сочи, есть погибший
Фото t.me/chp_sochi

ДТП с участием трех автомобилей произошло днем 31 августа в автомобильном тоннеле № 2 в сторону Красной Поляны.

По предварительным данным, столкнулись Opel, Lexus и HAVAL. Пострадали три человека, один человек погиб.

Движение в тоннеле закрыто. Выставлены знаки оповещения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Информация уточняется.

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