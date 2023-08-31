Три иномарки столкнулись в тоннеле в Сочи, есть погибший
Происшествия
31.08.2023 13:32
ДТП с участием трех автомобилей произошло днем 31 августа в автомобильном тоннеле № 2 в сторону Красной Поляны.
По предварительным данным, столкнулись Opel, Lexus и HAVAL. Пострадали три человека, один человек погиб.
Движение в тоннеле закрыто. Выставлены знаки оповещения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
Информация уточняется.
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