Три иномарки столкнулись в тоннеле в Сочи, есть погибший

ДТП с участием трех автомобилей произошло днем 31 августа в автомобильном тоннеле № 2 в сторону Красной Поляны.

По предварительным данным, столкнулись Opel, Lexus и HAVAL. Пострадали три человека, один человек погиб.

Движение в тоннеле закрыто. Выставлены знаки оповещения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Информация уточняется.

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