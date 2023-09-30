Три иномарки сгорели ночью на парковке жилого комплекса в Краснодаре
Происшествия
30.09.2023 18:01
Пожар произошел ночью 30 сентября на парковке ЖК на улице Степной.
Видео с кадрами последствий появилось в социальных сетях. Жители думают, что это был поджог. Однако у правоохранителей по этому поводу другое мнение.
По предварительной информации, произошло замыкание электропроводки одного из автомобилей, он загорелся и огонь перекинулся на припаркованные рядом две машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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