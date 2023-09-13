Минивэн и бытовой вагончик загорелись в Динском районе

Пожар произошел 12 сентября около 21:30 на пересечении улиц Красной и Мира в станице Пластуновской.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что огонь охватил всю машину, при горении звучали небольшие хлопки, напугавшие местных жителей.

Спасатели прибыли на место и установили, что загорелись минивэн и часть бытового вагончика, стоящего рядом. К 21:55 огонь полностью потушили, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, пишет газета «РВС».

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