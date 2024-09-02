Три иномарки конфисковали на границе с Абхазией в Сочи и передали на нужды СВО

На российско-абхазской границе в Сочи сотрудники таможни выявили три автомобиля Mazda, Toyota Alphard и Chevrolet Niva, которые ввозились в РФ с нарушением таможенного законодательства.

Автомобили изъяли на таможенном посту МАПП Адлер в рамках административных производств по фактам незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. Суд вынес решение конфисковать иномарки в собственность государства. Сотрудники Краснодарской таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны.

За 2023-2024 годы на нужды спецоперации сочинские таможенники передали 19 автомобилей, более 21 тыс. пачек сигарет, квадрокоптер, 1,2 тыс. предметов бытовой химии, шампуней, тканей, гипсовой штукатурки на сумму более 8 млн рублей, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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