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Три игрока «Краснодара» и полузащитник «Сочи» вошли в состав сборной России по футболу

Спорт
07.09.2022 12:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-igroka-krasnodara-i-poluzashhitnik-sochi-voshli-v-sostav-sbornoj-rossii-po-futbolu
Три игрока «Краснодара» и полузащитник «Сочи» вошли в состав сборной России по футболу

Сборная России по футболу осенью проведет два товарищеских матча — 24 сентября в Бишкеке со сборной Киргии, а также в ноябре с Ираном на выезде.

Тренерский штаб национальной сборной 7 сентября огласил расширенный состав на эти игры. В него вошли 35 футболистов, в том числе игроки «Краснодара» — Матвей Сафонов, Сергей Бородин и Никита Кривцов, а также полузащитник «Сочи» Артем Макарчук.

Точная дата и время товарищеского матча со сборной Ирана станет известна позже. Также в ноябре для сборной России планируют еще один матч, но с кем пока не сообщают.

Читайте также: ФК «Краснодар» 3 сентября дома обыграл «Сочи» со счетом 2:1.

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