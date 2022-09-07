Три игрока «Краснодара» и полузащитник «Сочи» вошли в состав сборной России по футболу
Спорт
07.09.2022 12:23
Сборная России по футболу осенью проведет два товарищеских матча — 24 сентября в Бишкеке со сборной Киргии, а также в ноябре с Ираном на выезде.
Тренерский штаб национальной сборной 7 сентября огласил расширенный состав на эти игры. В него вошли 35 футболистов, в том числе игроки «Краснодара» — Матвей Сафонов, Сергей Бородин и Никита Кривцов, а также полузащитник «Сочи» Артем Макарчук.
Точная дата и время товарищеского матча со сборной Ирана станет известна позже. Также в ноябре для сборной России планируют еще один матч, но с кем пока не сообщают.
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